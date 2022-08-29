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البرغوثي: إطلاق النار في سلواد تؤكد أن المقاومة متصاعدة

29 اغسطس 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي

قال القيادي في حركة حماس، جاسر البرغوثي، إن عملية إطلاق النار في سلواد تأكيد على أن مقاومتنا متصاعدة حتى دحر الاحتلال.

وبين البرغوثي في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أنّ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية؛ يؤكد أنّ المقاومة متصاعدة وممتدة، وهي بوصلة شعبنا لاسترداد حريته وكرامته.

وحذر البرغوثي الاحتلال الصهيوني من ازدياد وتيرة جرائمه، مشيرا إلى أن ذلك يعني اتساع بقعة الرصاص الموجّه صوب رؤوس جنوده ومستوطنيه، وأنه واهمٌ إن ظنّ أنّ شعبنا يمكن أن يرفع أمامه الراية البيضاء، مهما بلغت التضحيات.

وأكد أن تكبيرات أهلنا في سلواد فرحًا وابتهاجًا بعملية إطلاق النار في بلدتهم، يدلل على تجذر المقاومة في نفوس أبناء شعبنا، وإيمانهم العميق بها خيارًا استراتيجيًّا للخلاص والانعتاق من الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي، بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمنازل المواطنين فيها.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال أمس، حيث شهدت أربع عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جاسر البرغوثي #إطلاق النار على الاحتلال #الاشتباك في سلواد

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