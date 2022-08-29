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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

29 اغسطس 2022 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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صورة حية لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقّوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقُّلهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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