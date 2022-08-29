مطلوب محاسب / ـة للعمل في مؤسسة أرض الإنسان (سويسرا)

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أرض الإنسان (سويسرا) Tdh بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: محاسب

- اسم المؤسسة: أرض الإنسان - سويسرا Tdh

- قسم الوظيفة: المالية والإدارية والموارد البشرية

- يقدم تقاريره إلى: Finance & Admin S. Specialist

- مستوى الراتب: 3

- نوع الدوام: دوام كامل 100٪

- مكان العمل (الدولة + المدينة): فلسطين - غزة

- مدة الوظيفة: سنة واحدة مع إمكانية التمديد، تعتمد على التمويل

مهام الوظيفة:

- التحقق من أن جميع المدفوعات مبررة بمستندات داعمة كافية ، قبل التحضير والمعالجة.

- نشر جميع المعاملات بما في ذلك سجلات الشركاء في نظام المحاسبة بدقة وبشكل يومي

- مسؤول عن تصفية ومطابقة جميع السلف على أساس شهري

- تسجيل الأكواد المحاسبية وتخصيصات الموازنة وفق إجراءات أرض الواقع

- التأكد من ترجمة الوثائق الداعمة إلى اللغة الإنجليزية

- تنفيذ الجرد النقدي والتحقق من النقد والأرصدة المصرفية على أساس أسبوعي وإبلاغ المدير المباشر في حالة وجود أي تعارض

- متابعة أرصدة البنوك والدفاتر وتوقع احتياجات الخزينة

- ضمان سرية المعلومات المالية

- تقديم الوثائق المالية المطلوبة ودعم المدير المباشر في إعداد التدقيق

- إعداد تقارير الإغلاق والتقارير النقدية والتسوية البنكية في نهاية كل شهر

- تحرير القسائم وأرشفتها مع الوثائق الداعمة بشكل يومي وفقًا لإجراءات أرض الإنسان

- المشاركة مع أخصائي الشؤون المالية والإدارية في عمليات الإغلاق نصف السنوية والسنوية إدارة الصندوق النقدي للمكتب بدقة والتأكد من أنه جاهز للفحص الفوري من قبل الإدارة طوال الوقت.

- متابعة خدمات وسائل الاتصال (هاتف، فاكس انترنت ، إلخ).

- متابعة نظام إدارة الموارد البشرية والمستندات للتأكد من الامتثال لسياسات أرض الإنسان ومتطلبات المانحين.

- تجميع وتحديث سجلات الموظفين (نسخ ورقية وإلكترونية)

- مسح جميع المستندات المالية والمتعلقة بالموارد البشرية ليتم تضمينها في المسح الشهري.

- تسليم تقرير إغلاق SAGA الشهري والأرصدة النقدية والبنكية التي تمت تسويتها إلى المدير المباشر في غضون الموعد النهائي

- إبلاغ المدير المباشر باحتياجات الخزانة

- التدقيق والامتثال والرقابة الداخلية

- المساعدة في عمليات التدقيق بما في ذلك المؤسسات والجهات المانحة

- التأكد من توافق الوثائق الداعمة قبل نشرها على النظام

- التأكد من أرشفة المستندات المالية الداعمة وفق إجراءات أرض الواقع

- يلتزم بضمان أفضل تنفيذ ممكن لسياسة حماية الطفل في أرض الإنسان (CSP) في منطقته ، بما في ذلك المشاركة في المراجعة السنوية والمراجعات والتحديثات لخطة العمل.

- يلتزم بإبلاغ الممثل القطري و / أو نقطة الاتصال الوطنية للحماية والتعامل مع أي حالة من أي ادعاءات أو احتمال حدوث تجاوز ، حتى محتمل ، لـ CSP ، بما يتماشى مع إجراءات الحماية Tdh.

- تحترم الإجراءات الأمنية لأرض الإنسان في فلسطين

- يعرف وينفذ جميع السياسات المؤسسية واللوائح الداخلية لأرض الإنسان.

- أي واجب آخر يطلبه المشرف والممثل القطري.

- سيكون له / لها الوصول المباشر إلى المعلومات، مثل الاستراتيجية العامة للأرض في فلسطين ، بما في ذلك أهداف البرمجة في الميدان ، والتفاصيل المالية ، وجدول الرواتب والمبادئ التوجيهية الأمنية.

- القيام بجميع الواجبات الأخرى التي قد يطلبها المدير المباشر والتي تتوافق مع الوظيفة

مؤهلات الوظيفة/

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو التمويل من مؤسسة جامعية معترف بها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة أو الخبرة ذات الصلة في المنظمات الدولية غير الحكومية.

- مهارات تواصل وكتابة جيدة وواضحة باللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الكمبيوتر (إتقان في MS Word و Excel و Windows)

- مهارات تنظيمية قوية بما في ذلك الاهتمام بالتفاصيل ومهارات تعدد المهام

- رخصة قيادة سارية

طريقة التسجيل:

- سوف تنظر مؤسسة أرض الإنسان ( سويسرا) Tdh فقط في الطلبات الكاملة المطابقة للملف الشخصي المطلوب.

- إرسال سيرة ذاتية كاملة ورسالة تغطية باللغة الإنجليزية إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي الذي يشير إلى المسمى الوظيفي: [email protected] .

- لن تكون المستندات الإضافية مثل الشهادات وشهادات العمل مطلوبة إلا في حالة إجراء مقابلة .

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 07 سبتمبر 2022 الساعة 04:00 مساءً.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة. إذا لم تكن مدرجًا في القائمة المختصرة ، فسيتم إتلاف ملفك من قبلنا ، وفقًا لقواعد حماية البيانات.

- توفر أرض الإنسان ظروف عمل متساوية للرجال والنساء. علاوة على ذلك ، بالنسبة للمرشحين ذوي المؤهلات المعادلة والمناصب ذات المسؤوليات ، يتم تشجيع الطلبات المقدمة من النساء بشدة أولئك الذين ينتمون إلى أشخاص ذوي خلفيات متنوعة.

- يجب أن يذكر موضوع البريد الإلكتروني بوضوح اسم الوظيفة : Job application- Accountant