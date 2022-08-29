"عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 170

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام منذ ١٧٠ يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة جداً، رغم حيلة الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بتجمد اعتقاله الإداري قبل أيام، لكن "عواودة" يُصر على إلغاؤه وليس تجميده فقط.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، وقالت زوجته التي زارته أن حالته خطرة جدا وبات هيكل عظمي.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وهو معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين