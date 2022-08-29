عام دراسي جديد.. آفاق إلهام واجتهاد

وَنَحْنُ عَلَى أعتاب بِدَايَة الْعَامّ الدّراسِيّ الْجَدِيد، نتطلع إلَى لِقَاءِ طلابنا بِشَوْق كَبِير لِمَقاعِدهم الْمَدْرَسِيّة، نَقضِي مَعَهُم أحاديث طيبة وممتعة تتناول التعرف إلى العلاقة المشتركة بين المعلم والطالب وبَعْض تَعْلِيمَات الانْضِباط الْمَدْرَسِيّ الَّتِي تُساعد عَلَى إتْمَامِ الرسالة التعليمية والرؤية التربوية الصحيحة، ونتمنى أن يكون عاماً دراسياً مُوفّقاً بالصلاح والفلاح والنجاح لِجميع أبنائنا وطلبتنا في ظل بيئة مدرسية متكاملة، فمن صح فكره أتاه الله الإلهام، ومن دام اجتهاده أتاه التوفيق.

إذ سينضم ما يقارب من (مليون و385 ألف) طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في محافظات الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، موزعين على مدارس حكومية وخاصة وأخرى تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هذا وقد أقدم أكثر من 32 ألف طالب للتسجيل للعام الدراسي الجديد في الصف الأول الابتدائي، كما يجري بناء مدارس إضافية خلال العام الدراسي المقبل"، ووفرت الوزارة عددًا كافيًا من المرشدين النفسيين للتعامل مع الطلبة الذين يعانون آثار الصدمات النفسية التي تعرضوا لها من جراء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن المدارس المهددة بالهدم والواقعة بمحاذاة المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة تصل إلى أكثر من 36 مدرسة منها 6 مدارس بالقدس، في حين يواصل الاحتلال تسليمه المزيد من إخطارات الهدم لهذه المدارس، ويندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم خاصة في الخليل والقدس بهدف تنفيذ مخططات جيش الاحتلال لترحيل المواطنين الفلسطينيين من هذه المناطق المحتلة.

بدورها تعمل الوزارة جاهدة لاستكمال كل الأمور الفنية والتشكيلات وتوظيف المعلمين، وتوريد الكتب واللوازم للمدارس، وتجهيز الخطط والبرامج والتعليمات الخاصة بالإدارات المدرسية مثل النواحي الإدارية والفنية وأساليب التدريس والأنشطة والمناهج والقياس والتقويم والعلاقة مع المجتمع، إلى جانب صيانة الأبنية المدرسية استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 ودوام الطلبة صبيحة الاثنين التاسع والعشرين من الشهر الجاري، من جانبها أولت الوزارة أهمية خاصة لمديري المدارس ضمن المنظومة التعليمية، بصفتهم قيادات تربوية تُطور وتُحسن العملية التربوية بجهودهم الراقية في خدمة العملية التعليمية، أما في غزة، فقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال التأكد من جهوزية كل المدارس بمديرياتها الـ7 بقطاع غزة، وهناك عدد من طلبة المدارس استشهدوا خلال الحرب، مبينًا أن الطلبة ما زالوا تحت تأثير الصدمة من جراء فقدهم زملاءهم وآباءهم وأمهاتهم وإخوانهم، وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة أنه خلال العام الدراسي الجديد سوف يتم تمكين النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة من إرسال رسائل SMS لأولياء أمور الطلبة في حال رصد الغياب من قبل إدارة المدرسة، إضافة إلى إرسال رسائل خاصة في حال حدوث أي ظرف؛ وذلك بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.

كثير من المعلمين قد لا يرغبون بالحديث مع الطلبة في أول حصة دراسية أو يوم دراسي في العام الجديد ولكن يقضي الطلبة أوقاتهم بالذكريات والأفكار والرسومات، إلخ، وهنا يجب على المعلم القيام بدوره وواجبه في التعرف إلى شخصيات ومواهب وأفكار الطلبة وأمنياتهم وأهدافهم بعد الدراسة ومناقشتهم بها وتنميتها بما يناسب المنهاج التدريسي وتشجيعهم عليها لتحقيقها وترغيب الطلبة بها، كما أنه يجب على المعلم التحلي ببعض الصفات خلال بدء العام الدراسي نوجزها بالآتي: دخول الفصل مبتسمًا وبوجه بشوش واستحضار النية الصالحة والبدء بالتعريف عن النفس لكليهما والحديث حول الصفات التي يجب على الطالب التحلي بها والتعامل فيها مع معلميهم وزملائهم وإرشادهم وتوجيههم عن سبب التعلم وترغيبهم بالدراسة وطلب العلم وتذكيرهم بأنها عبادة ترضي الله تذكيرهم بتأدية واجباتهم وتحضير مذاكراتهم من خلال استحضار قصص بسيطة وصغيرة ترفع معنوياتهم وترغبهم بالدراسة وتحببهم بالكادر التدريسي وحب المنهاج والمدرسة والتعلم كذلك اطمئنانهم عن طبيعة البرنامج التدريسي والمنهج التعليمي، وهكذا نستطيع القول بأن التآلف بين الطالب والمعلم سيكون متكافئًا نتيجة البناء الهادف والسليم ورسم الخطة المنهجية بوضوح بينهما.