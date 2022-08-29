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مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة في الضفة وغزة

29 اغسطس 2022 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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بداية العام الدراسي الجديد

التحق، صباح اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، مليون و385 ألف طالب وطالبة، بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفًا و100 طالب، مُوزّعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفًا و100 طالب مُوزّعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفًا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

ويصل عدد المعلمين الإجمالي إلى 73 ألفًا و900 معلم/ة، مُوزّعين على 52 ألفًا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفًا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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