الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يكون اليوم الإثنين، في معظم المناطق شديدة الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء المقبل شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الخميس، تستمر الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرا.

المصدر / فلسطين أون لاين