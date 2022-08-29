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أفضل الأطعمة على متن الرحلات الجوية.. خبيرة تنصح

29 اغسطس 2022 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أكدت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، أن التغذية الصحيحة تساعد على تحمل الرحلات الجوية.

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية تؤثر في جسم الإنسان، لافتة إلى أنه "لكي نخفف عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر" .

لا تأكلوا حد الشبع

ونصحت بعدم تناول الطعام حتى الشبع. مشددة على ضرورة أن يكون الطعام بسيطا، وخاصة أثناء الرحلات الجوية الطويلة.

كما نصحت بأنه "من الأفضل الامتناع عن تناول اللحوم المقلية والبطاطس وسلطات المايونيز والمشروبات الغازية. لأنها يمكن أن تسبب إزعاجات وعدم الراحة، خاصة أن الجسم في الطائرة يكون في حالة إجهاد".

لا أطعمة دهنية

كذلك شددت على أن الذين لديهم ميل لتجلط الدم يجب أن يتجنبوا تناول أي طعام دهني خلال الرحلة الجوية، والاكتفاء بتناول طعام غني بالبروتين، مثل البيض مع الخضروات، خاصة أن هذه المواد تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة.

وأضافت أن التأثير السلبي للكحول يزداد على متن الطائرة، معتبرة أن "أفضل المشروبات في الرحلات الجوية هي عصير الطماطم والماء وشاي الأعشاب".

وتنصح الخبيرة بتوخي الحذر من تناول منتجات الألبان المخمرة والحليب، لأنها قد تسبب عدم الراحة لدى الشخص الذي يبقى في وضعية الجلوس لفترة طويلة. كما أن تناول الفاكهة يمكن أن يؤثر سلبا في عمل الأمعاء.

المصدر / وكالات
#طائرة #سفر #تناول طعام #صحه

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