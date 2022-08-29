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هنية يعزي بوفاة نجل قائد معركة الكرامة المهندس رمزي مشهور الجازي

29 اغسطس 2022 . الساعة 01:04 بتوقيت القدس
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هنية يعزي بوفاة نجل قائد معركة الكرامة المهندس رمزي مشهور الجازي

هاتف الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء الأحد ذوي المهندس رمزي مشهور الجازي أبو سيف، النجل الأكبر لقائد معركة الكرامة القائد البطل مشهور حديثة الجازي، وشقيق وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي، حيث قدم التعازي للعائلة بفقدان هذه الشخصية الوطنية المرموقة.

واستحضر رئيس الحركة تاريخ الفقيد ومواقفه مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة الباسلة، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي لعبه الشهيد الوالد قائد معركة الكرامة التي سطر ملحمتها الجيش العربي الأردني والثورة الفلسطينية والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.

كما تقدم رئيس الحركة بالتعازي إلى عشيرة الجازي وقبيلة الحويطات والشعب الأردني الشقيق بوفاة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسماعيل هنية #تعازي

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