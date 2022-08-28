جبال الألب.. التغير المناخي كشف "أسرار" الأنهار الجليدية

تظهر جولة بالطائرة المروحية فوق جانب من جبال الألب يقع في سويسرا النشاط الفعلي للتغير المناخي على الأرض.

ويقول تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن ذوبان نهر جليدي في الألب بمعدل غير مسبوق، كشف عن أشياء مطمورة منذ وقت طويل.

وتظهر لقطات فيديو انحسار الجليد في أنهار متجمدة هنا، حيث ظهرت الجوانب الصخرية التي كانت مغطاة بالجليد لأكثر من ألفي عام.

وليس هذا فحسب، فعلى سبيل المثال، ظهرت بقايا يطغى عليها اللونان الأحمر والفضي بين الجليد، ليتبين أنها كانت طائرة.

وكانت هذه طائرة " بيبر تشيروكي" التي تحطمت عام 1968 في نهر "أليتش" الجليدي في سويسرا.

وظلت هذه الطائرة مختفية لأكثر من نصف قرن، قبل أن تعاود الظهور من دون سابق إنذار، عندما ذاب الجليد في بعض مناطق الألب مطلع أغسطس الجاري، حيث تعرضت القارة الأوروبية لموجة حر غير مسبوقة.

ويقول دومينيك نلين المرشد السويسري، الذي رافق فريق "سكاي نيوز" إنه اعتقد في البداية أن الحطام مجرد بقايا حقيبة ظهر، لكن عندما اقترب منه تأكد أنه يعود لطائرة.

ويعمل دومينيك مرشدا سياحيا في جبال الألب منذ سنوات، ويسافر طريق بعينه بانتظام.

المصدر / وكالات