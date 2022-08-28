فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طياران فرنسيان يتعاركان بعد إقلاع طائرتهما

مراقبون يحذرون من خطورة اقتحام المستوطنين للأقصى عبر باب الأسباط

النائب "زعارير": الأقصى وصل لمراحل متقدمة وخطيرة من تقسيمه زمانيًا ومكانيًا

4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

هداف الدوري الممتاز ضمن صفوة الحفاظ في غزة

3 انتصارات في مباريات تجريبية استعدادًا لبطولة الدوري في غزة

صفقات الساعات الأخيرة قبل اغلاق تمديد فترة باب القيد بغزة

اتحاد خانيونس يخسر الديربي ويُودّع بطولة الشهداء

القيادي "أبو عرة" يدعو إلى نصرة الأسرى وإسنادهم في معركتهم مع الاحتلال

بلدية خان يونس تحصد المركز الأول في قياس مستوى الشفافية للهيئات المحلية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

طياران فرنسيان يتعاركان بعد إقلاع طائرتهما

28 اغسطس 2022 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
...

 

أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية، طيارين عقب شجارهما، داخل قمرة القيادة خلال تحليقهما بطائرة من طراز إيرباص بين جنيف وباريس.

وتشابك الطياران بالأيدي، بعد إقلاع الطائرة، وسمع الطاقم ضجة كبيرة صادرة من القمرة، واضطروا للدخول من أجل فك الاشتباك بين الطيارين.

وأشارت وكالة بلومبيرغ، إلى أن العراك وقع في حزيران/يونيو الماضي لكن كشف عنه مؤخرا.

وأكدت متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الشجار انتهى سريعا، وسارت الرحلة بصورة طبيعية، لكنهما ينتظران قرار الإدارة بشأن السلوك غير اللائق الذي قاما به.

وقال مكتب الطيران المدني إنه لم يتم إخطاره بالحادث؛ لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس.

ويأتي الكشف عن المشاجرة الجسدية للطيارين في أعقاب تقرير نشرته، الثلاثاء، هيئة تحقيق سلامة الطيران المدني الفرنسية.

وخلص إلى وجود سلسلة من الهفوات في الذراع الفرنسية لخطوط "فرانس-كيه إل إم" منها "تغييرات وحتى انتهاكات" للإجراءات التي أدت إلى تضييق هوامش الأمان.

في المقابل، استجابت الشركة لذلك التقرير بعد تعهدها بإجراء تدقيق للسلامة وتعزيز تحليلات ما بعد الرحلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فرنسا #طائرة #طيار #سفر #طائرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة