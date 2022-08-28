4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وشهدت أربع عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأصيبت مستوطنة بعد إطلاق نار تكرر مرتين على مستوطنة "كوخاف يعقوب" في مدينة القدس المحتلة، فيما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينتي جنين ونابلس، إلى جانب إلقاء عبوات ناسفة على حاجز الجلمة في جنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى ست نقاط بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية، ووقعت مواجهات في صور باهر بالقدس المحتلة تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات متعددة مع قوات الاحتلال في مدينة رام الله، تركزت في منطقتي البيرة وديرقديس، وتخللها إلقاء حجارة صوب مركبات المستوطنين.

وفي نابلس، ألقى الشبان الثائر الحجارة صوب مركبات المستوطنين في منطقة اللبن الشرقية، فيما وقعت عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال قرب معبر إيال بمحافظة قلقيلية، ومخيم العروب بالخليل، وتضمنت إلقاء الشبان الثائر الحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال تموز/ يوليو الماضي (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين