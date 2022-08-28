هداف الدوري الممتاز ضمن صفوة الحفاظ في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

يتمتع عدد من نجوم كرة القدم الفلسطينية، بعدة مواهب لا تقتصر على مداعبة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر، حيث كشف بعضهم عن الوجه الآخر لما يكتنز من مواهب تثير الاهتمام والإعجاب، وأن الرياضة لا تُلهي عن الأمور الحياتية والتعليمية الدينية، وهي فقط بحاجة لتنظيم الوقت.

فبعدما برز بعض اللاعبين بتفوقهم في الثانوية العامة رغم ممارستهم للكرة أثناء الإختبارات، لفت اللاعب محمد بركات مهاجم فريق نادي خدمات الشاطئ، الأنظار إليه، وأثار إعجاب الكثيرين من الشعب الفلسطيني، بعد قام بسرد وقراءة القرآن الكريم على جلسة واحدة فقط، ضمن برنامج صفوة الحفاظ، الذي نظمته دار القرآن الكريم والسنة أول من أمس.

وحرص بركات لاعب المنتخب الوطني وهداف الدوري الممتاز السابق، على استثمار أوقات فراغه بحفظ القرآن الكريم ومراجعته باستمرار، مع تعلم أحكام التجويد.

ويُعتبر بركات "38" عاماً، من أبرز التي مرت عل تاريخ كرة القدم الفلسطينية، وحصل على لقب هداف الدوري الممتاز مع ناديه السابق شباب خانيونس، في ثلاثة نسخ.