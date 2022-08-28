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3 انتصارات في مباريات تجريبية استعدادًا لبطولة الدوري في غزة

28 اغسطس 2022 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
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مباراة النصيرات والبريج.jpg
غزة / مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية محافظات غزة، إجراء مباريات تجريبية استعدادًا لبطولة الدوري بدرجاته المختلفة، الذي ينطلق في التاسع في سبتمبر القادم.

وفاز فريق خدمات النصيرات على نظيره خدمات البريج بهدف نظيف سجله اللاعب علاء إسماعيل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وعلى ذات الملعب، تغلّب فريق الصلاح على نظيره الزيتون بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدفي الأول إياد أبو دحروج، بينما سجل للثاني محمد عبداللطيف موسى.

وفاز فريق نادي نماء على منافسه الاستقلال بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب رفح البلدي.

سجّل لنماء محمد القاضي وسعيد السباخي، بينما سجّل للاستقلال اللاعب طراد الصباحين.

#مباريات تجريبية في غزة

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