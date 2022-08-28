صفقات الساعات الأخيرة قبل اغلاق تمديد فترة باب القيد بغزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي شباب خانيونس عن تعاقده مع اللاعب محمد بارود قادماً من نادي المجمع الإسلامي، الذي لعب له الموسم الماضي مُعاراً من نادي خدمات دير البلح.

وجاء التعاقد مع بارود لتقوية هجوم النشامى، ليكون لاعب التعزيز الثاني، بعد اللاعب محمد بشير، علماً أن الأول تمكن من تسجيل أول أهداف فريقه أمس في مرمى اتحاد خانيونس، ضمن بطولة الشهداء التنشيطية.

وسبق للاعب بارود أن لعب في مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الموسم الماضي مع فريق نادي غزة الرياضي، حيث لم اسمه مع فريق خدمات دير البلح في دوري الدرجة الثانية.

وأبرم نادي اتحاد خانيونس صفقة جديدة بضم اللاعب عمران أبو بلال لمدة موسمين، قادماً من نادي خدمات رفح.

من جهة أخرى، انتقل اللاعب معتز اللقان لصفوف نادي شباب الزوايدة، قادماً من نادي الصلاح الرياضي.

وضم نادي الزيتون عدداً من اللاعبين الجُدد، وهم (أحمد جندية، حكيم الشافعي، مصطفى مطر، ومحمد جندية، ومحمد موسى، وعبدالله الحج محمد).

ويُغلق اتحاد كرة القدم فترة تمديد باب قيد وشطب اللاعبين بغرامة مالية اليوم، علماً أنه تم إغلاق باب القيد الأسبوع الماضي.