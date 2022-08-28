بلدية خان يونس تحصد المركز الأول في قياس مستوى الشفافية للهيئات المحلية

حصلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة على المركز الأول على مستوى بلديات القطاع حسب قياس مستوى الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية بما يساهم في تطوير الأداء وجودة العمل، والمُعد من قبل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وأعرب رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة عن سعادته بحصول البلدية على المركز الأول على مستوى بلديات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة متابعة حثيثة لمشاريع وأعمال وأنشطة البلدية ومدى اهتمامها بالمشاركة المجتمعية من أجل زيادة الثقة بين المواطن والبلدية ودفع عجلة التنمية والتطوير للأمام.

وأشار د. البطة إلى أن البلدية مستمرة في تجويد خدماتها وتحسينها بالشكل المطلوب بالرغم من الظروف القاهرة وشُح الإمكانات وصولاً إلى تحقيق رضا المواطنين الذين يرسمون بتعاونهم مع البلدية ومشاركتهم في الخطط الاستراتيجية مستقبلَ المدينة الواعد، مبينًا أن حصول البلدية على المركز الأول هو عملية تراكمية من قبل كافة الدوائر والأقسام المختصة بالبلدية والتفاني في العمل من قبل كافة الطواقم.

من جهتها أوضحت مدير وحدة التنمية والاستثمار هيا الأغا أن عملية إعداد التقرير الخاص بمؤسسة "أمان" تم تنفيذه من خلال مراحل متعددة منها متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الخاصة بالبلديات، إضافةً إلى إجراء مقابلات مع البلديات للتأكد من مدى توفر المعلومات.

وأشارت إلى حصول البلدية على المركز الأول في خمسة محاور رئيسة والتي تم قياسها عبر (44) سؤالاً متنوعًا ضمت معلومات عن الهيئة وكادر الموظفين والمؤسسات التابعة لها والإدارة العامة والمالية للهيئة المحلية كذلك التخطيط الحضري والمدني وإجراءات التعيين والمشتريات.

المصدر / فلسطين أون لاين