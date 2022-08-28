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القانوع: تصاعد الاعتداء على الأقصى يتطلب شدّ الرحال إليه والرباط في ساحاته

28 اغسطس 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إنّ الاحتلال الإسرائيلي، يُسارع الخطى في سياساته العنصرية المقيتة بالعدوان على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته واقتحامه المتكرر تمهيدًا لمحاولات بسط السيطرة عليه وتقسيمه.

وأكد القانوع في تصريحات لإذاعة الأقصى، أنّ تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى وآخرها اليوم اقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط وسبقه دخول متطرفات شبه عاريات والتقاط صور في باحاته تتطلب شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته وحمايته من عبث الصهاينة وقطعان المستوطنين. 

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى سيظلُّ أحد عناوين الصراع مع الاحتلال، وهويته إسلامية عربية خالصة ولن ينجح الصهاينة في فرض أجنداتهم وتمرير مخططاتهم.

ودعا القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والتصدي لجرائمه وحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الاحتلال #الضفة #انتهاكات في الأقصى

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