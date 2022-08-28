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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين

28 اغسطس 2022 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنّ السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية من الكشف رقم (2022/31).

وبيّنت الوزارة أنّ السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #كشف سفر

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