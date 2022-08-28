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اتحاد خانيونس يتعاقد مع عمران أبو بلال لاعب خدمات رفح

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اتحاد خانيونس يتعاقد مع عمران أبو بلال لاعب خدمات رفح

28 اغسطس 2022 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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اتحاد خانيونس يتعاقد مع عمران أبو بلال
غزة/وائل الحلبي:

تعاقد نادي اتحاد خانيونس مع لاعب خدمات رفح عمران أبو بلال العائد من جمهورية مصر، وعدم خوضه لتجربة الاحتراف التي كان من المقرر أن يخوضها اللاعب مع أحد الأندية المصرية.

وتوصل اتحاد خانيونس لاتفاق مع أبو بلال للانتقال إلى البرتقالي في الموسم القادم، بعدما حصل على ورقة الاستغناء الخاصة به من ناديه خدمات رفح خلال تواجده في مصر مقابل مبلغ مالي.

أبو بلال جلس مع إدارة خدمات رفح بعد العودة من مصر للحديث عن مستقبله خاصة بعد فشل انتقاله لأحد الفرق المصرية، لكنه لم يتفق مع إدارة الأخضر في ظل الصعوبات التي واجهت اللاعب في حصوله على موافقة النادي للاحتراف في مصر.

وكان أبو بلال انضم لصفوف بلدية المحلة وشارك في تدريبات الفريق في معسكره بالإسكندرية، قبل أن يقرر عدم اكمال تلك التجربة والبحث عن أخرى إلا أنه فضل العودة لغزة.

وضغط اتحاد خانيونس على أبو بلال من أجل الانتقال للبرتقالي خاصة وأنه لا يرغب بالعودة إلى ناديه برغم شرط اللعب لخدمات رفح فقط في غزة، لكن عدم اكتمال تجربته في مصر غيرت تلك الشروط وجعلته قادر على الانتقال لأي فريق.

ويتطلع اتحاد خانيونس للمنافسة بقوة في الموسم القادم من خلال التعزيزات التي قام بها النادي، إلى جانب توجه الجهاز الفني لمنح الفرصة للاعبي الفريق الشباب المتوجين بلقب كأس طوكيو قبل أيام على حساب ثقافي طولكرم.

المصدر / فلسطين أونلاين
#خدمات رفح #اتحاد خانيونس #عمران أبو بلال

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