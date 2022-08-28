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كأس الشهيد ياسر عرفات

النيرب يقود الظاهرية للفوز على السموع وثقافي طولكرم يكتسح أهلي الخليل

28 اغسطس 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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من مباربات كأس الشهيد ياسر عرفات
غزة/ وائل الحلبي:

حقق فريقا الظاهرية وثقافي طولكرم فوزين هامين في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات، على حساب السموع وأهلي الخليل في اطار المجموعة الأولى من البطولة.

محمود النيرب الوافد الجديد إلى صفوف الغزلان قاد الفريق إلى فوز ثمين على السموع بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دورا.

الظاهرية حصل على أول ثلاث نقاط له في البطولة محتلاً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وبقي رصيد السموع خالياً من النقاط.

النيرب تمكن من افتتاح التسجيل للظاهرية بعدما استقبل عرضية زميله أنس بني عودة ليحولها النيرب رأسية في الشباك (31)، قبل أن يعزز زميله أحمد ماهر النتيجة بالهدف الثاني مستغلاً خطأ المدافع في تشتيت الكرة ليخطفها وينفرد بالحارس ويضع الكرة زاحفة في الشباك (36).

وفي المباراة الثانية حقق ثقافي طولكرم فوزاً كاسحاً على أهلي الخليل بخمسة أهداف دون رد، والتي جمعت الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليتصدر الثقافي المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن الظاهرية، وبقي أهلي الخليل بدون رصيد من النقاط.

خماسية الثقافي تناوب على تسجيلها كلاً من :حمزة عيسى هدفين (25+45) وأدهم خويلد (43+46) وسجل بسام شديد الهدف الخامس للعنابي (90).

المصدر / فلسطين أونلاين
#أهلي الخليل #شباب الظاهرية #محمود النيرب #كأس الشهيد ياسر عرفات

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