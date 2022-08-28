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أول رد من بول بوغبا على تهديدات شقيقه

28 اغسطس 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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بول بوغبا وشقيقه ماتياس

استنكر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس الايطالي بول بوغبا "تهديدات" و"محاولات ابتزاز من عصابة منظمة" ضده، بعد أن توعّد شقيقه الاكبر ماتياس بالـ"كشف عن أمور كبيرة".

وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه ماتياس (32 عامًا) إنه سيكشف عن "أمور كبيرة" عن بول.

أوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

وتابعوا "تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري".

في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإن[ليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف، السبت عن "الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا" التي خلفت الراحل مينو رايولا.

وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره" تمامًا كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن سكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصًا موثوقًا به".

وختم أن "كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية"، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.

وفقًا لمصدرين مقربين من عائلة بوغبا اتصلت بهما وكالة فرانس برس، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة.

يغيب بول بوغبا (29 عامًا) الذي عاد إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الانجليزي، حاليًا عن الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن يستأنف المنافسة في منتصف أيلول/سبتمبر.

المصدر / وكالات
#كرة قدم #بول بوغبا

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