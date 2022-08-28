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بالأسماء.. إعلان مهم للطلبة المرشحين لمنحة كوبا في الطب البشري

28 اغسطس 2022 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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قالت وزارة العالي والبحث العلمي، إنه تم ترشيح الطلبة المقدمين لمنحة كوبا في الطب البشري، وفقا لتسلسل معدل الثانوية العامة لدرجة البكالوريوس مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين الضفة وغزة.

وأكدت الوزارة أن لها الحق في إلغاء ترشيح أي طالب ثبت عدم أحقيته.

ودعت لاستكمال إجراءات الترشيح (توقيع سند كفالة عدلية من قبل كفيل للطالب وحضور الطالب أيضاً وشاهد) يوم الأحد الموافق 28/8/2022 فقط في مقر الوزارة في رام الله وغزة وأي طالب لم يستكمل إجراءات الترشيح يعتبر مستنكفًا.

ونوّهت إلى أن استكمال إجراءات الترشيح بالنسبة لطلاب الضفة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برام الله (حي الماصيون – الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية) أما بالنسبة لطلاب غزة في وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا.

كما وأكدت أنه لا يحق لأي طالب تغيير التخصص الذي رشح له أو الجامعة التي يقبل فيها.

وإليكم الأسماء المرشحة للمنحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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