"الإسلامية المسيحية" تشيد بالمواقف الوطنية لأولياء أمور الطلبة المقدسيين

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأحد، بالمواقف الوطنية المشرفة والمسؤولة لأولياء أمور الطلبة في المدارس المقدسية وتصديهم لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على أبنائهم.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن "تمسك أولياء أمور الطلبة بالمنهاج الفلسطيني يشكل رسالة واضحة للاحتلال بأن المقدسيين متمسكون بهويتهم الوطنية وعاقدون العزم على إفشال مخطط تهويد التعليم في مدينتهم المقدسة".

وعدَّت محاولات الاحتلال إسقاط المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس "يشكل الحلقة الأخطر في مسلسل الحرب الشاملة التي يخوضها الاحتلال وتستهدف جميع المكونات المادية والمعنوية لمدينة القدس وتقويض هويتها الوطنية وانتمائها الفلسطيني".

وبيّنت أن ما فشل الاحتلال في تحقيقة خلال السنوات السابقة من عمر الاحتلال، في كي وتزييف الوعي الوطني للمقدسيين، لن تنجح به الآن، فالمقدسيون الآن هم أكثر وعياً وأشد عزماً وأقوى إرداةً في التصدي لهذه المحاولات.

ودعت الهيئة الجهات الفلسطينية المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها في دعم وإسناد قطاع التعليم في مدينة القدس وتوفير كل الوسائل والإمكانات الذي تمكنه من الصمود والانتصار في هذه المعركة.

وناشدت الهيئة منظمة اليونسكو التدخل لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيلية بحق التعليم الفلسطيني في مدينة القدس، باعتبارها تشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال التدخل في المناهج التعليمية للشعوات الواقعة تحت الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين