في خطوة غير مسبوقة.. المستوطنون يقتحمون الأقصى من باب الأسباط

قالت دائرة الأوقاف الإٍسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن المستوطنين في خطوة غير مسبوقة، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد من باب الأسباط.

وأضافت الدائرة في تصريح مقتضب، إن الاقتحام جاء من باب الأسباط وليس فقط من باب المغاربة.

وأكدت أن ما حدث "خطوة استفزازية"، من مجموعات المستوطنين، والذين خرجوا من باب الأسباط، بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة.

وأكملت: عندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت من باب السلسلة".

🔴 دائرة الأوقاف الإسلامية: في خطوة استفزازية مجموعة من المستوطنين خرجت من باب الأسباط بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة، وعندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت من باب السلسلة pic.twitter.com/gTdITI66y9 — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين