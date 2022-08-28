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بالفيديو في خطوة غير مسبوقة.. المستوطنون يقتحمون الأقصى من باب الأسباط

28 اغسطس 2022 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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اقتحام المسجد الأقصى المبارك

قالت دائرة الأوقاف الإٍسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن المستوطنين في خطوة غير مسبوقة، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد من باب الأسباط.

وأضافت الدائرة في تصريح مقتضب، إن الاقتحام جاء من باب الأسباط وليس فقط من باب المغاربة.

وأكدت أن ما حدث "خطوة استفزازية"، من مجموعات المستوطنين، والذين خرجوا من باب الأسباط، بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة.

وأكملت: عندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت من باب السلسلة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #اقتحام الأقصى من باب الأسباط

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