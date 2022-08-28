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بالفيديو "الوريث".. الكشف عن صراعات في "فتح" لخلافة "عباس"

28 اغسطس 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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كشف تحقيق صحفي، عن تفاصيل صراعات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، في خلافة محمود عباس.

وفي التفاصيل، كشف التحقيق، الذي أعدته مؤسسة الرسالة للإعلام، عن تآمر أعضاء بمركزية فتح على زميلهم الأسير القيادي مروان البرغوثي، بعيد اعتقاله في سجون الاحتلال.

واستعرض تفاصيل جديدة حول تسجيلات تتضمن شتائم بين عضوي اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق الطيراوي وحسين الشيخ.

ويكشف التحقيق معلومات تنشر للمرة الأولى حول وقائع مرتبطة بصراعات السلطة، وكواليس الإطاحة بقيادات كبيرة في حركة فتح ومن أعضاء اللجنة المركزية بالحركة.

كما يكشف التحقيق ترتيبات يقوم بها حسين الشيخ لتعزيز نفوذه قبيل انعقاد المؤتمر الثامن بالحركة، ودوره في محاولة تخريب انعقاد المؤتمر.

وإليكم التحقيق المصور كاملا: 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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