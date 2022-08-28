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عثمان: دفعات مالية للسلطة قريباً جزء منها للمخصصات الاجتماعية

28 اغسطس 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي- أرشيف

توقع شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن يحوِّل الاتحاد الأوروبي دفعات مالية للسلطة الفلسطينية، خلال الأيام القادمة، بحيث سيخصص جزءًا منها للمخصصات الاجتماعية.

وقال عثمان في تصريحات إذاعية: إن "هذه الدفعات سيكون جزء منها أيضاً للرواتب"، موضحاً أن الدفعة التي سيتم تحويلها تقدر بنحو 66 مليون يورو، سيكون منها 35 مليون يورو لدعم الرواتب والباقي للمخصصات الاجتماعية.

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وكان وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، أحمد مجدلاني، أكد الأربعاء الماضي، أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهر المقبل، بعد انتهاء "الإجراءات الفنية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة الفلسطينية #الاتحاد الأوروبي #رواتب السلطة

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