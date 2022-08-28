قيادة "حماس" تلتقي بنصر الله في بيروت

التقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وضم الوفد من حركة حماس والذي التقى نصر الله، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي خليل الحية والقيادي أسامة حمدان.

واستعرض وفد الحركة مع السيد نصر الله، آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وناقشا ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين