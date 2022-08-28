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بالصور عشرات المتطرفين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

28 اغسطس 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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مشهد من اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم

اقتحم عشرات المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المتطرفين اليهود، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا علنية في باحاته.

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يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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