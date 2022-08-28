الأسرى يحلّون " التنظيم" داخل سجون الاحتلال

بدأ الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، أولى خطواتهم النضالية ضد السجَّان، بحل التنظيم في السجون كافّة، في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير اليوم الأحد في بيان له، إن الأسرى يقررون حل الهيئات التنظيمية كخطوة نضالية رفضاً لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار من العام الجاري

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أكدت في بيان لها، أمس، أن "حل التنظيم" سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والتي ستستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام.

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وتشمل الخطوات التي ستتخذها اللجنة خلال الأسبوع الجاري، لبس "الشاباص" بشكل كامل طوال اليوم يوم غدٍ الاثنين في الساحات وعلى العدد.

كما سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت الجماهير الفلسطينية للوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.

المصدر / فلسطين أون لاين