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ألف قتيل حصيلة الفيضانات في باكستان

28 اغسطس 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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فيضانات في باكستان - أرشيف

قضى أكثر من ألف شخص من جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/ يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأحد.

وقضى 119 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلا، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون باكستاني، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها اضراراً جسيمة، بحسب الحكومة الباكستانية.

وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من ثمانين ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كم من الطرقات وجرف 149 جسرا.

وتقول السلطات: إن "فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد".

المصدر / وكالات
#باكستان #فيضانات #كارثة #كارثة بيئية

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