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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

28 اغسطس 2022 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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بحر غزة يزدحم بآلاف المصطافين هرباً من حرارة الجو

يكون الجو اليوم، الأحد، شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، تستمر الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا، كما تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #أجواء حارة #أجواء شديدة الحرارة

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