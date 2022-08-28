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3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين واعتقال شاب من نابلس

28 اغسطس 2022 . الساعة 06:45 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية ومخيماتها (صورة أرشيفية)

أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إثر اقتحام عدة أحياء بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن أليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وقد تصدى المقاومون لها، واشتبكوا مع القوات المتوغلة بالأسلحة النارية.

وأفادت مصادر طبية، أن 3 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدها في الصدر لشاب ( 18 عاما)، وأصيب ثان بالقدمين (20 عاما)، وثالث في البطن (27 عاما).

وأشارت المصادر أن إحدى الحالات وصفت بالخطيرة، وقد نقلت الإصابات لمستشفى إبن سينا التخصصي في جنين لتلقي العلاج.

وفي نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة، بالأليات العسكرية، وسط إطلا نار كثيف على الأحياء السكنية، وقد تصدى المقاومون في البلدة لتلك القوات، قبل أن تنسحب فجراً.

وذكرت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً واحداً، بعد مداهمة عدة منازل سكنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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