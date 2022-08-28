مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة

قتل شاب في الأربعينات من عمره، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد، متأثرا بجراح حرجة أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار، في مدينة الرملة بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب تعرض لجريمة إطلاق النار في الرملة بعد منتصف الليل بقليل، ووصلت طواقم الإسعاف ونقلته إلى المستشفى، وتوفي بعد قليل متأثرا بجراحه.

وفي جريمة منفصلة مساء السبت، أصيب شخص بجراح خطيرة في بلدة جديدة المكر في جريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

ومساء الجمعة، قُتِل مروان الوحواح (52 عاما)، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد.

وتصاعدت جرائم القتل في المناطق العربية بالداخل المحتل منذ بداية العام الجاري، وسط دعوات متواصلة لوضع حد لمسلسل الجرائم التي تتهم الأطراف العربية المختلفة سلطات الاحتلال بالمسؤولية عنها والعمل على إذكائها.

المصدر / وكالات