خدمات البريج يحسم قمة دوري كرة اليد في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين :

واصل خدمات البريج انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد للموسم 2022_2023، عقب فوزه الشاق (28_26)، على اتحاد دير البلح، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة، وذلك مساء السبت، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وبادر البريج بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى بهدفين متتاليين عن طريق محمود شعلان ومصطفى الشرفا، بينما انتظر اتحاد الدير للدقيقة الخامسة والتاسعة لتسجيل أول وثاني أهدافه عن طريق خليل مهدي، فتألق من البريج يوسف صلاح بتسجيله 5 أهداف منها ثلاث أهداف متتالية، بينما تقاسم خليل مهدي وإياد ثابت افضلية التسجيل للإتحاد بتسجيل 3 أهداف لكل منهما، لينتهي الشوط 17_10 للبريج.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو البريج تفوقهم، فوصل فارق الأهداف ل11 هدف، لكن اتحاد الدير استمر في محاولاته لتقليص الفارق عن طريق الضغط الدفاعي واللعب على الهجمة المرتدة، حتى وصل الفارق لهدفين قبل نهاية المباراة بالرغم من استبعاد الثنائي خليل مهدي وإياد ثابت، لينتهي الشوط بنتيجة 16_11 لدير البلح، وبنتيجة إجمالية 28_26 للبريج.

ورفع البريج رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني خلف الصلاح المتقدم بفارق الأهداف، وبات الإتحاد في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

أفضل مسجل للبريج يوسف صلاح(7) أهداف، بينما كان فراس العبيط، أفضل مسجل لاتحاد الدير لتسجيله (7)أهداف.

قاد اللقاء تحكيميا: مصطفى الحنجوري وعلي أبو طه للساحة، مسجل أحمد بدوان، ميقاتي عمر السلوت، مراقب حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات بسام النمنم.