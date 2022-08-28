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صعود فريقين للدرجة الثانية بدوري كرة الطاولة

28 اغسطس 2022 . الساعة 02:46 بتوقيت القدس
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بطل دوري الدرجة الثالثة لكرة الطاولة
غزة / مؤمن الكحلوت:

توج فريق نادي الأبطال بلقب بطولة دوري  الدرجة الثالثة لكرة الطاولة في محافظات غزة بمشاركة 6 فرق .

وحضر فعاليات البطولة، رئيس الاتحاد محمد الدلو ، والعضوين أديب أبو غزال ، وياسر اسليم، ولفيف من جماهير اللعبة وعشاقها، وادارات وأهالي اللاعبين من صغار السن.

وقال أبو غزال إن البطولة جرت على مرحلتين الأولى بنظام المجموعات كل مجموعة ضمت 3 فرق جرى بينهم دوري من دور واحد،  ويحسم المباراة من يفوز في  لقائين من ثلاثة ،فيما يحسم لقاءات المربع الذهبي من يفوز بثلاث لقاءات من 5 حسب نظام سوثلنج .

وشهدت الأدوار التمهيدية منافسة قوية بين الفرق وصولا للمربع الذهبي وكانت النتائج كالتالي:

 في المجموعة الأولى تصدر نادي الأبطال بعد فوزه في لقائيه على كلا من جماعي رفح 2/1، وعلى شباب المغازي 2/0 ، فيما فاز جماعي رفح على شباب المغازي 2/0 .

وفي المجموعة الثانية تمكن نادي الأصدقاء من تصدر مجموعته بعد فوزه على الريان 2/0 ، وعلى معن 2/1 ، فيما فاز معن على الريان بنتيجة 2/1 .

وفي لقاءات المربع الذهبي تمكن نادي الأبطال اول مجموعته من الفوز على ثاني المجموعة الثانية نادي معن بنتيجة 3/0 ، فيما تمكن نادي الأصدقاء من الفوز على نادي جماعي رفح ثاني المجموعة الأولى بنتيجة  3/1 .

#كرة الطاولة

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