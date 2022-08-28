اليوم.. الشباب والاتحاد يلتقيان في ديربي خانيونس الودي

غزة / مؤمن الكحلوت:

يلتقى فريقا شباب واتحاد خانيونس اليوم الأحد، على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة الشهداء " النخبة " بنسختها الثانية.

ويتطلع الاتحاد لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على الصعود للمباراة النهائية، لأنه في حال خسارته سيودع المسابقة، بينما اذا تعادل ستتقلص فرصه بالتأهل كبطل للمجموعة.

ويأمل النشامى بحصد الثلاث نقاط، للمنافسة على الصعود، لأنه في حال خسارته سيغادر البطولة، ويمنحه الفوز في الديربي دافع معنوي قبل الدخول في بطولة الدوري الممتاز.

وتتكون المجموعة الأولى من ثلاثة فرق، حيث لعبت مباراة واحدة فيها جمعت بين اتحاد خانيونس واتحاد بيت حانون وانتهت بالتعادل السلبي بينهما، علما أن بطل المجموعة فقط يتأهل للقاء النهائي.