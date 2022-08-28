فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة

خدمات البريج يحسم قمة دوري كرة اليد في غزة

هنية يستقبل رئيس حزب السعادة التركي في إسطنبول

صعود فريقين للدرجة الثانية بدوري كرة الطاولة

اليوم.. الشباب والاتحاد يلتقيان في ديربي خانيونس الودي

دعوات دولية لوقف الاشتباكات في طرابلس الليبية

أزمة الطاقة في أوروبا تتفاقم.. واتهامات لروسيا بحرق الغاز الطبيعي بدل بيعه

ورشة عمل في إسطنبول بعنوان "كن صوتاً لفلسطين"

نقابة التصوير الطبي تصعد احتجاجاتها في مرافق الصحة بالضفة

الاحتلال: إصابة مستوطِنة بإطلاق نار قرب القدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

في بطولة الشهداء

اليوم.. الشباب والاتحاد يلتقيان في ديربي خانيونس الودي

28 اغسطس 2022 . الساعة 02:42 بتوقيت القدس
...
شباب واتحاد خانيونس
غزة / مؤمن الكحلوت:

يلتقى فريقا شباب واتحاد خانيونس اليوم الأحد، على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة الشهداء " النخبة " بنسختها الثانية.

ويتطلع الاتحاد لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على الصعود للمباراة النهائية، لأنه في حال خسارته سيودع المسابقة، بينما اذا تعادل ستتقلص فرصه بالتأهل كبطل للمجموعة.

ويأمل النشامى بحصد الثلاث نقاط، للمنافسة على الصعود، لأنه في حال خسارته سيغادر البطولة، ويمنحه الفوز في الديربي دافع معنوي قبل الدخول في بطولة الدوري الممتاز.

وتتكون المجموعة الأولى من ثلاثة فرق، حيث لعبت مباراة واحدة فيها جمعت بين اتحاد خانيونس واتحاد بيت حانون وانتهت بالتعادل السلبي بينهما، علما أن بطل المجموعة فقط يتأهل للقاء النهائي.

#بطولة النخبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة