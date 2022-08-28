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ورشة عمل في إسطنبول بعنوان "كن صوتاً لفلسطين"

28 اغسطس 2022 . الساعة 00:55 بتوقيت القدس
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نظم "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال - تواصل"، ورشة عمل حملت عنوان "كن صوتا لفلسطين" قدمتها الكاتبة التركية سونا دورماز، والناشط المقدسي يحيى أبو زنيد.

واستهدفت الورشة التي عقدت السبت، في مدينة اسطنبول التركية، طالبات الإعلام، وناشطات من تركيا مهتمات بالشأن الفلسطيني.

وتناولت الورشة مفهوم المناصرة الرقمية لفلسطين، ودور الشباب الإعلامي في خدمة القضية الفلسطينية، وأشكال تعزيز الحضور الإعلامي لفلسطين.

ومنتدى تواصل هو هيئة إعلامية مستقلة، مقره تركيا، يسعى لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، لدعم القضية الفلسطينية، من خلال تنظيم المنتديات الإعلامية، والملتقيات التخصصية، والورش التدريبية، وتنسيق الحملات الإعلامية، وتبادل المحتوى، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على التفاعل مع القضية الفلسطينية ومستجداتها بشكل موضوعي ومهني.

المصدر / وكالات
#فلسطين #اسطنبول #كن صوتا لفلسطين

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