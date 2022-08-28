هنية يستقبل رئيس حزب السعادة التركي في إسطنبول

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء السبت في إسطنبول، تمل كاراملا أوغلو رئيس حزب السعادة والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الحركة.

ووضع هنية أوغلو في صورة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الصهيونية المتزايدة بحق المسجد الأقصى المبارك، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة من اقتحامات واعتقالات واغتيالات، إلى جانب حصار قطاع غزة، مستعرضًا أيضًا معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

واستعرض رئيس الحركة الجرائم التي قام بها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وعمليات القصف الوحشي التي ارتكبها، وتدمير عدد من المنازل والمنشآت الفلسطينية وممتلكات المواطنين.

وحذر هنية من محاولات الاحتلال اختراق المنطقة وتشكيل تحالفات سياسية وأمنية على حساب حقوق الأمة ومستقبلها وشعوبها.

وعبر رئيس الحركة عن تقديره لمواقف الحزب الثابتة من القضية الفلسطينية في مختلف المحطات، وثباته وارتباط ذلك بموقف تركيا ودعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين