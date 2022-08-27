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قرار غير متوقع و صادم من شاومي

27 اغسطس 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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قرار غير متوقع و صادم من شاومي

قررت شركة شاومي إلغاء تواجد الشاحن داخل صندوق الهواتف ضمن سلسلة ريدمي نوت لأول مرة، حيث سيتم بيع الشاحن بمفرده بدلًا من تقديمه للمستخدم عند شراء الهاتف الجديد.

قررت العديد من الشركات، في مقدمتها أبل، التوقف عن وضع الشواحن الخاصة بها في صندوق الهواتف على مدار السنوات الأخيرة، بينما يتم بيعه بشكل مفرد وبسعر خارج السعر الرسمي للهاتف، والآن انضمت شاومي للبقية.

وذكر تقرير أن الهاتف الجديد الذي انضم لعائلة شاومي ريدمي نوت 11 والتي تحمل طراز 11SE وصل إلى المستخدمين في الهند، ولكنهم تفاجؤوا بعدم وجود الشاحن في الصندوق لأول مرة من الشركة، خاصة وأنه هاتف من الفئة المتوسطة.

ذكر التقرير أن ريدمي نوت 11 أس أي هو الخطوة الأولى لقرار مثير للجدل من شاومي لسلسلة Redmi Note إذ لن تأتي أي هواتف لهذه السلسلة مع شاحن في الصندوق مرة أخرى.

يُشار إلى أنه عندما قدمت شركة أبل هواتف آيفون 14، قررت الشركة ترك مقبص الشحن خارج الصندوق، وبررت ذلك حينها أنها خطوة لتقليل النفايات الإلكترونية ومساعدة البيئة، ولكنه قرار تم انتقاده بشدة من قبل المستخدمين وكان سبب سخرية لدى العديد من الشركات المصنعة للهواتف بما في ذلك أقرب المنافسين، سامسونج.

وعلى الرغم من ذلك، فقد اتبعت معظم هذه الشركات، بما في ذلك سامسونج أيضًا، هذا الاتجاه على الفور، وكانت آخرها شاومي بالنسبة لسلسلة ريدمي نوت.

بالطبع كما هو الحال في آيفون، يمكن للمستخدم دائمًا شراء شاحن منفصل لهاتفه، ولكنه سيتطلب إنفاق المزيد من الأموال بعيدًا عن السعر الذي يأتي به الهاتف نفسه.

المصدر / وكالات
#الصين #هواتف ذكية #شاومي #قرار صادم

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