وقفة في رام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

نظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة على دوار المنارة في رام الله مساء اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من سجون السلطة بالضفة الغربية.

وأكد أهالي المعتقلين أن الهدف من الوقفة هو إنهاء معاناة أبنائهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وجوراً في سجون السلطة وخاصة مسلخ أريحا.



وجدد المشاركون في الوقفة رفضهم للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في الضفة بحق الناشطين والطلاب والصحفيين والمعارضين.



ورفع المشاركون يافطات ولافتات عبروا فيها عن رفضهم لسياسة السلطة بتعذيب أبنائهم في السجون، التي أكدتها تقارير دولية وحقوقية.

وشارك في الوقفة أطفال معتقلين سياسيين طالبوا بعودة آبائهم لمنازلهم والسماح لهم باحتضانهم مجدداً.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف أكثر من 31 مواطنا على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.



وجرى أمس نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خوضها إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقال ابنها منذ أكثر من 80 يوماً.



ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 2022، وصفتها بالوحشية.



وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين