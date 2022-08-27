7 أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت الضفة الغربية خلال ال24 ساعة الماضية 7 أعمال مقاومة شملت مواجهات مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة.

وخلال الساعات الماضية أطلق مقاومون النار على سيارة أمن مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين في نابلس.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات ناسفة على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واندلعت مواجهات في 4 مناطق تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مواجهات في بلدة الرام بالقدس المحتلة، وبلدتي سلواد ودير بزيق في رام الله، وبلدة دير شرق بنابلس.

وألقى الشبان الحجارة على سيارة مستوطنين دخلت الى بلدة عزون في قلقيلية.

وخلال أيام الأسبوع الماضي استشهد مواطن برصاص الاحتلال، فيما أصيب جندي ومستوطن، ورصدت 89 نقطة مواجهة، و9 عمليات إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً خلال يوليو الماضي.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين