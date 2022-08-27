كتائب القسام": هذا ما جرى في اليوم الأخير من "العصف المأكول"

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها سجلت انتصاراً على الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة العصف المأكول قبل أعوام، "وما زال جنود العدو يتحدثون عن شجاعة المقاتلين في المعارك الضارية على أعتاب غزة، والخوف يطارد المغتصبين بسبب الصواريخ".

وأضافت: "عمليات نوعية نفذها القسام، كانت بمثابة نقطة تحول في الصراع مع العدو الصهيوني، وصواريخ مطوّرة وضعت ملايين الصهاينة تحت رحمة القسام، فأصبحت الملاجئ ملأى بالمغتصبين، وفُقد الأمن الذي لطالما تغنى به قادتهم".

وأوضحت أنه وخلال اليوم الـ 51 والأخير من المعركة 26/8/2014 اعترف العدو الصهيوني بتضرر عدد من المباني وإصابة أكثر من 70 صهيونياً في القصف القسامي لعسقلان، كما قصف القسام الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها حيفا و(تل أبيب) ورحوفوت وبئر السبع وأسدود بـ 136 صاروخاً خلال هذا اليوم.

تفاصيل اليوم الأخير للمعركة

• العدو الصهيوني يعترف بمقتل وإصابة عددٍ من المغتصبين في القصف القسامي لأشكول وأحد القتلى هو مسؤول أمني يدعى الرقيب "زئيف عتصيون".

• العدو الصهيوني يعترف بتضرر عدد من المباني وإصابة أكثر من 70 صهيونياً في القصف القسامي لعسقلان.

• كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها حيفا و(تل أبيب) ورحوفوت وبئر السبع وأسدود بـ 136 صاروخاً خلال هذا اليوم.

• كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان مواقع وكيبوتسات صهيونية في مجمع أشكول بعشرات قذائف الهاون.

المصدر / فلسطين أون لاين