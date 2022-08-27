ليفربول يكتسح بورنموث بـ9 أهداف وهاترك هالاند يصعق كريستال بالاس

اكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، مساء السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما قاد هاترك هالاند مانشستر سيتي لقب تأخره إلى فوز على كريستال بالاس.

وعادل ليفربول بذلك الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز.

وفرض صاحب الأرض هيمنته بفضل تقدمه بهدفين في أول ست دقائق عبر لويس دياز وهارفي إليوت.

وسدد الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد كرة مذهلة في الشباك ليتقدم ليفربول 3-صفر في أول 28 دقيقة، وبعد ذلك بثلاث دقائق هز روبرتو فيرمينو الشباك.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ليفربول في تعزيز تفوقه بهدف خامس قبل الاستراحة بضربة رأس من فيرجيل فان دايك.

وزاد كريس ميفام من مأساة بورنموث عند وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.

وجعل فيرمينو النتيجة 7-صفر، قبل أن يزيد الوافد الجديد البديل فابيو كارفاليو من آمال تحقيق رقم قياسي.

ووضع دياز الكرة في الشباك بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية.

وقلب مانشستر سيتي تأخره 2-0 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز مثير 4-2 في أمسية تألق فيها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبدا أن فريق المدرب الفرنسي باتريك فييرا في طريقه لتشكيل عقدة لأصحاب الديار عندما تقدم عليه بهدف لجون ستونز لاعب سيتي بالخطأ في مرمى فريقه 4، ثم تعقدت الأمور بهدف ثانٍ جاء بتوقيع يواكيم أندرسن 21.

لكن البرتغالي برناردو سيلفا سجل هدف تقليص الفارق في وقت مبكر نسبياً 53، ليحرز النرويجي إيرلنغ هالاند بعدها ثلاثة أهداف متتالية هاتريك 62، 70، 81.

وصار في رصيد مانشستر سيتي 10 نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد بالاس عند 4 نقاط.

المصدر / وكالات