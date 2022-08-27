"نتفليكس" تدرس طرح نسخة أقل سعراً مدعومة بإعلانات

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ شركة "نتفليكس" تتطلع إلى تحصيل نحو 7 إلى 9 دولارات شهرياً، لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات.

وقالت الوكالة في تقرير إنّ الشركة تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري في 6 مناطق جغرافية على الأقل. ومع ذلك، قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنّ "الشركة تخطط لبيع نحو 4 دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل وأثناء العروض".

وامتنعت "نتفليكس" العملاقة التي تقدم خدمات البثّ عن التعليق على التقرير، وخطة الأسعار الخاصة بها.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "والت ديزني" المنافسة، في آذار/مارس، أنّها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث، في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى "نتفليكس" إلى جذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات، مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلّف نحو 15.49 دولاراً شهرياً.

وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات للشركة، بعد أن أعلنت الأخيرة خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام، وذلك على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين. كذلك، قامت "نتفليكس" بتسريح 150 موظفاً بعد خسارة المشتركين.

وفي تموز/يوليو الماضي، اختارت الشركة "مايكروسوفت" كشريك للتكنولوجيا والمبيعات، في خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.

المصدر / فلسطين أون لاين