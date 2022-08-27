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"التربية والتعليم العالي" تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة

27 اغسطس 2022 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة اليوم السبت امتحان وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.

وتفقد وفد وزاري مجريات الامتحان بمشاركة المدير العام للشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، والمدير العام للإشراف والتأهيل التربوي، د. محمود مطر، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية  أ. نائل  الربعي، ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم التوظيف أ. عمر الحاج.

كما شارك في الجولة نائب المدير العام للتعيينات بديوان الموظفين العام أ. محمد الزين والوفد المرافق له.

واطلع الوفد على مجريات الامتحان في عدد من اللجان، حيث أوضح صالحية أن الامتحان أتى بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بهدف رفد الميدان التربوي بمديري مدارس جدد، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدير المدرسة من حيث اختيار الكفاءات لشغل هذا المنصب الحيوي.

يُشار إلى أنه تقدّم للامتحان ما يقرب من ١٢١٦ موظفًا وذلك في ثلاث لجان بمديرية غرب غزة ، وستعقد مقابلات للناجحين في وقت لاحق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة التربية والتعليم العالي #مدير مدرسة #امتحان وظيفة

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