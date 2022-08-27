فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة.. الاحتلال يقتل الطفل فاروق أبو نجا

إليكم توقيت الحصص خلال الأسبوع الأول من الدوام المدرسي

"التربية والتعليم العالي" تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة

خليل الحية: "وحدة الساحات" كانت للجم الاحتلال.. والمقاومة موحدة

هل يشارك كوندي مع برشلونة ضد بلد الوليد؟

خلال أسبوع.. 25 عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة بالضفة

هنية يعزي الهند بوفاة أمير الجماعة الإسلامية الأسبق

بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون المشترك

الاحتلال يعتقل مواطنا من ميثلون على حاجز برطعة العسكري

الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خليل الحية: "وحدة الساحات" كانت للجم الاحتلال.. والمقاومة موحدة

27 اغسطس 2022 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
...
خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن  المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة موحّدة والبوصلة باتّجاه القدس موجهة.

وقال الحية، خلال لقاء مع قناة الميادين الفضائية: "معركة وحدة الساحات كانت للجم الاحتلال".

وأضاف: "اللقاء بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي أتى للتّأكيد على أنّ أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها.

وتابع: "اللقاءات لم تنقطع بين حماس والجهاد والتّنسيق مستمر وتم تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجيّة".

وأردف بالقول: "نؤكد أن لنا عدو واحد ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

وأكمل: "أكدنا في اللقاء على تعزيز غرفة العمليات المشتركة ونوجه من خلال الميادين التحية لكل المقاومين في الغرفة".

وأكد أن للمقاومة عدواً واحداً، "ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #خليل الحية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية #وحدة الساحات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة