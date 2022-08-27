خليل الحية: "وحدة الساحات" كانت للجم الاحتلال.. والمقاومة موحدة

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة موحّدة والبوصلة باتّجاه القدس موجهة.

وقال الحية، خلال لقاء مع قناة الميادين الفضائية: "معركة وحدة الساحات كانت للجم الاحتلال".

وأضاف: "اللقاء بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي أتى للتّأكيد على أنّ أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها.

وتابع: "اللقاءات لم تنقطع بين حماس والجهاد والتّنسيق مستمر وتم تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجيّة".

وأردف بالقول: "نؤكد أن لنا عدو واحد ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

وأكمل: "أكدنا في اللقاء على تعزيز غرفة العمليات المشتركة ونوجه من خلال الميادين التحية لكل المقاومين في الغرفة".

وأكد أن للمقاومة عدواً واحداً، "ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

المصدر / فلسطين أون لاين