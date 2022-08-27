لا تأكل هذه الأطعمة قبل النوم ليلا

يُعدُّ تناول الطعام قبل النوم مباشرة من العادات الخاطئة والتي تترك أثرًا سيئًا على صحة الإنسان على المدى الطويل، ورغم فائدة بعض الأطعمة التي قد يتناولها الشخص إلا أنّ تناولها في ساعات المساء يُلحق أضرارًا قد تكون غير متوقعة.

لذلك ينصح خبراء التغذية والأطباء بالابتعاد عن بعض الأطعمة خلال فترة الليل أو ضمن وجبة العشاء، والاكتفاء بالحصول على وجبة خفيفة في وقت مبكر من ساعات الليل أو قبل النوم بثلاث أو أربع ساعات.

وهناك عدد من الأطعمة التي يحبُّ الإنسان تناولها وتُعتبر مغذّية ومفيدة، إلا أنّ هذه الفائدة تصبح ضررًا، ومن الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها قبل النوم:

الأطعمة الحارة:

الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة الفلفل الحار والصلصات التي تكون شديدة الحموضة حيث يمكن أن تؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على جودة النوم وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

الوجبات السريعة:

حيث تحتوي هذه الوجبات على الكثير من السكر والدهون، كالمعجنات والبيتزا والبرجر والبطاطا المقلية وغيرها من المأكولات التي تكون كفيلة بإعاقة الحصول على نوم هادئ ومريح، خاصة إذا تم تناولها مع مشروبات غازية تحتوي على كمية عالية من الكافيين.

المكسرات:

على الرغم من الفوائد العالية للمكسرات على اختلاف أنواعها وقدرتها على المحافظة على ضغط الدم وصحة القلب، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون وقد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تناولها الإنسان في ساعات المساء.

كما أنّ تناولها في وقت متأخر قد يؤدي إلى التسبب بحصول انتفاخات وغازات في المعدة بالإضافة إلى عُسر الهضم، وذلك بسبب غناها بالألياف والتي يكون لها تأثير عكسي في ساعات المساء وعند النوم.

الأطعمة الغنية بالدهون:

حيث تُسبّب هذه الأطعمة غازات في البطن وانتفاخًا وعسر الهضم، كما لها تأثير في زيادة مستوى الكوليسترول في الجسم، ومنها المقليات بأنواعها خاصة البطاطا المقلية فهي من الوجبات المُشبعة بالزيوت.

الأغذية الحمضية:

مثل الطماطم والبرتقال والليمون والمشروبات الرياضية يمكن أن يؤدي تناولها قبل النوم إلى مشاكل كالارتجاع الحامضي المريئي والاختناق والسعال.

الشوكولاتة:

قد يستغرب الكثيرون من وجود الشوكولاتة ضمن الأطعمة الممنوع تناولها ليلًا، خاصة في ظلّ الحديث عن احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكنّ احتواءها على الكافيين والأحماض الأمينية، كفيل بإبقاء الإنسان مستيقظًا طوال ساعات الليل، كما لها تأثير سيء على الأسنان وزيادة إمكانية حدوث تسوس فيها.

الشاي والقهوة:

من المعروف أنّ الصنفين السابقين يحتويان على الكافيين الذي يُعدُّ مُنبّهًا للجهاز العصبي كما أنّ القهوة والشاي يُعتبران مُدرَّين للبول وهذا يعني الاستيقاظ أكثر من مرة للذهاب إلى الحمام في الليل.

الماء:

وعلى غرار الشاي والقهوة فإنّ شرب كميات كبيرة من الماء في ساعات المساء كفيل بأن يجعل الشخص يستيقظ أكثر من مرة ليلًا للذهاب إلى الحمام، مما يؤثر على جودة النوم عند الإنسان.

البروكلي والقرنبيط

وتُعدُّ هذه النباتات من الأطعمة المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ولكن يوجد في داخلها كميات كبيرة من الألياف التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، وتناول هذه الخضروات في أوقات المساء يعني أنّ الجسم سيضطرُّ إلى مواصلة عملية الهضم في ساعات النوم وهذا يمنع الحصول على نوع جيد.

التفاح:

على الرغم من الفوائد الكبيرة والعالية لفاكهة التفاح على الصغار والكبار، إلا أنّ اختصاصيّي التغذية ينصحون بعدم تناول التفاح في الليل لوجود مادة البكتين فيه وهي نوع من الألياف يصعب هضمها في الليل، وتتسبّب هذه المادة بعد تناولها بالشعور بالحموضة.

ومن الأطعمة كذلك:

الموز:

الموز من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم المفيد لجهاز المناعة والجلد ولكن ينصح الأطباء بعدم تناول فاكهة الموز في الليل لأنها تتسبب بعسر في عملية الهضم وتكوين المخاط.

السلطة الخضراء:

هذا الخيار قد يصدم القارئ عندما يعرف أنّ اختصاصيّي التغذية ينصحون بتجنُّب تناول السلطة الخضراء في ساعات المساء وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان وبالتالي تزيد فرصة تسبُّبها بغازات معوية وانتفاخات في البطن بعد تناولها.



المعكرونة والأرز:

احتواء الأكلتين السابقتين على كميات كبيرة من النشويات التي يُخزّنها الجسم ويصعب التخلص منها بعد ذلك، فإنّ تناولها في ساعات المساء يتسبب في زيادة الوزن وعدم القدرة على خسارته لأنّ الوقت المُتبقّي لحرق السعرات الحرارية قليل.

المصدر / فلسطين أون لاين: