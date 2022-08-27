قاسم: علاقتنا مع الجبهة الشعبيّة علاقة إستراتيجيّة ومتينة

قال المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن علاقة حركته بالجبهة الشعبية علاقة إستراتيجيّة ومتينة.

وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة صوت الشعب، اليوم السبت، نعتز ونفتخر بعلاقة كتائب القسام مع كتائب أبو علي مصطفى.

جاءت أقوال المتحدث باسم "حماس"، في ذكرى استشهاد الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى الـ21.

وأوضح قاسم "عندما نتحدّث عن أبو علي مصطفى نتحدّث عن أحد رموز وقادة شعبنا الفلسطيني وعنوان التضحية الحقيقية".

وشدد على أن علاقة حماس بالجبهة الشعبية تتطوّر يومًا بعد يوم في خندقٍ واحد نحو هدف واحد على درب الشهداء القادة.

وأردف: "الجبهة الشعبيّة حزب مقاوم حقيقي، وعندما استهدف الاحتلال القائد الوطني أبو علي مصطفى كان يظن أنه سيوقف بهذا الاغتيال حالة المد الثوري".

وأكد قاسم أن أبو علي مصطفى هو صاحب المقولة الشهيرة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، حيث قال عند وصوله إلى فلسطين "عدنا لنقاوم على الثوابت لا نساوم".

وتابع: "هذه المقولة يجب أن يتبناها الجميع والترفّع عن الانسياق إلى مشاريع ومسارات شاذة عن الاجتماع الوطني من أجل المصالح هنا وهناك".

وأوضح أنه جاء من بعد أبو علي مصطفى القائد أحمد سعدات ليكمل مسيرة النضال ضد هذا الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينيّة مستمرة ضد هذا الاحتلال المدعوم من قوى الاستكبار العالمية.

ورأى أن هذه الذكرى العظيمة تؤكّد أن شعبنا دائمًا قادر على التصدي لجرائم الاحتلال، ولا ننسى عملية الـ17 من أكتوبر البطولية التي جاءت ردًا على اغتيال القائد العظيم أبو علي مصطفى.

المصدر / فلسطين أون لاين