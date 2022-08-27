"السلطة" تواصل اختطاف 31 مواطناً من الضفة على خلفية سياسية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف 31 مواطنا، على خلفية سياسية، معظمهم طلبة وأسرى محررون.

وبالأمس جرى نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش، إلى المستشفى بعد تدهور وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام لليوم الـ10 على التوالي احتجاجاً على استمرار اعتقال ابنها منذ 83 يوماً في مسلخ أريحا.

كما تواصل والدة المعتقلين السياسيين جهاد وسعد وهدان إضرابها عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي، احتجاجاً على اعتقال ابناءها لليوم الـ81 في مسلخ أريحا.

واستدعت مخابرات السلطة في الخليل الشاب محمد فخري شلالدة للمقابلة صباح اليوم، علمًا أنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، فيما يعتقل وقائي السلطة الشاب مصعب بيراوي من بلدة عصيرة الشمالية، المحرر مجـاهد الهور، والمحرر موسى أبو خضير لليوم الـ3 على التوالي.

وفي السياق، مددت مخابرات السلطة اعتقال المحرر أسد الدين مفلح لمدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم الـ3 على التوالي، والمحرر أحمد كمال أبو طعيمة لمدة 3 أيام علماً أنه مختطف لليوم الـ5 على التوالي.

كما تختطف مخابرات السلطة الشاب أمير الخواجا، المرشح السابق عن كتلة الوفاء للسموع محمد هاشم الزعارير، والمحرر أحمد عبده، والمحرر بريء جوابرة لليوم الـ5 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح المثنى بشير ظاهر لليوم الـ6 على التوالي.

أيضاً مددت أجهزة السلطة اعتقال المحرر محمد سهيل أبو شخيدم لمدة 15 يوما، علمًا بأنه معتقل لليوم الـ6 على التوالي، بينما تواصل اختطاف الشاب نور الدين المصري نجل الشـهيد عمار المصري، والمحرر يزن درويش، بالإضافة إلى محمد فايز ترابي لليوم الـ7 على التوالي، علماً بأنه أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.

كما تختطف أجهزة السلطة المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ8 على التوالي، وتمدد اختطاف المحرر والمختطف السابق عمر الأغبر لمدة 15يوماً علما أنه مختطف لليوم الـ9 على التوالي، كما تواصل اعتقال الشاب نعمان صوافطة لليوم الـ10 على التوالي، والمحرر يزن رياض لليوم الـ11 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة في طوباس المحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ11 وتحوله إلى سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس، والمحرر سليمان أبو صالحة لليوم الـ12 على التوالي، والشاب أحمد زياد صوافطة لليوم الـ14 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب قصي دراغمة لليوم الـ28 على التوالي في مسلخ أريحا، بينما تنقل المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ28 على التوالي، وتواصل اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ65 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

ولا تزال محكمة السلطة تواصل اعتقال المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 66 على التوالي في سجن أريحا المركزي، وتواصل مخابرات السلطة اختطاف المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ81 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ79 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال المحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ81 على التوالي، والمحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والمحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ83 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين