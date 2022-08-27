"حماس" تُعزّي باكستان بضحايا الفيضانات

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، عن تعازيها لباكستان، بضحايا الفيضانات والسيول المستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها: "نبعث بخالص التعازي والمواساة لباكستان الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد وخلّفت أضرارًا بشرية ومادية".

وأضافت: "نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الباكستاني وعائلات الضحايا والمصابين والنازحين".

وأردفت: "نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن تتمكن باكستان من تجاوز آثار هذه الفيضانات الأليمة".

اقرأ أيضا: باكستان تعلن حالة الطوارئ مع تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات

وأعلنت باكستان أمس حالة "طوارئ وطنية" عقب ارتفاع حصيلة القتلى الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى 937 شخصًا.

ووِفق مصادر رسمية باكستانية أثّرت الفيضانات على أكثر من 30 مليون شخص في أنحاء البلاد، نزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكذلك دمّرت أيضًا 670 ألفًا و328 منزلًا، و122 متجرًا، و145 جسرًا، وألحقت أضرارًا بنحو 3 آلاف و82 كيلومترًا من الطرق.

المصدر / فلسطين أون لاين